Опубликованы совместные фото самого высокого мужчины и самой низкой женщины Самый высокий мужчины и самая низкая женщина встретились ради фотосъемки

Фото: Gary Lee/ZUMAPRESS/Global Look Press

Султан Косен

Самый высокий в мире мужчина Султан Косен (251 см) и самая низкая в мире женщина Джоти Амджи (62,8 см) встретились для фотосессии в Калифорнии, сообщает газета The Telegraph. Оба обладателя необычного роста позировали для фотографа в понедельник, 19 февраля.

Известно, что Косен, являющийся гражданином Турции, официально стал самым высоким из ныне живущих людей в мире в 2009 году, когда выяснилось, что он более чем на 10 см выше Бао Сишуня, который на тот момент был рекордсменом по этому показателю. Одна его ладонь имеет длину 28,5 см, что составляет почти половину роста Амджи. Она приехала на съемки из Индии. У себя на родине женщина работает актрисой. В 18 лет ее вес составлял пять килограммов.

И Косен, и Амджи занесены в Книгу рекордов Гиннеса благодаря физиологическим особенностям. Султан Косен приезжал в Москву в 2021 году. Он отметил, что хочет русскую невесту, которая родила бы ему двоих детей, мальчика и девочку. Но по сей день «великан» не женат.

Самым популярным российским низкорослым мужчиной является блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик. Популярность обрушилась на него в 2019 году, когда Хасбик выложил ролик, где аппетитно ест клубнику. 15-секундное видео завирусилось во всех социальных сетях, а фраза «Клубника — бомба, честно говоря. Мой самый любимый» мгновенно превратилась в сетевой мем.