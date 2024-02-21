Опубликованы редкие фото Бориса Ельцина — младшего Внучка Бориса Ельцина опубликовала редкие фото со своим братом

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Борис Ельцин — младший

Внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) редкие фотографии со своим братом — Борисом Ельциным — младшим. Она поздравила родственника с днем рождения, ему исполнилось 43 года.

С днем рождения моего самого дорогого брата, — написала Юмашева.

По словам девушки, снимки сделал фотограф Дмитрий Исхаков, который является бывшим мужем певицы Полины Гагариной. Свои поздравления под постом также оставили телеведущая Светлана Бондарчук и бывший редактор Vogue Russia Мария Федорова.

Ранее бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева опубликовала в социальных сетях снимок с супругом Валерием Меладзе. Это совместное фото артистов стало первым за долгое время на фоне слухов о разводе. Джанабаева и Меладзе состоят в браке с 2014 года, они воспитывают троих детей — сыновей Луку и Константина и дочь Агату.

До этого певец Леонид Агутин показал совместный снимок с женой Анжеликой Варум на фоне слухов о расставании звездной пары. Артист поздравил супругу с годовщиной свадьбы и заявил, что они смотрят в одном направлении уже 26 лет. По словам Агутина, его отношения с Варум стали результатом случайных закономерностей или возникли по велению судьбы.