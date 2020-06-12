Опубликованы предварительные результаты исследований вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/7e15ad36-ace5-11ea-a170-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Предварительные данные исследования вакцины от COVID-19 на мышах американской компании Moderna показывают, что одна доза может обеспечить защиту от коронавируса.

Как сообщает РИА Новости, вакцина испытывалась на мышах, которых потом заражали коронавирусом. При этом выяснилось, что вакцина является мощным иммуногенным веществом, её нейтрализующая активность может быть достигнута с помощью одной дозы.

Отмечается, что при этом вакцина, как минимум, не увеличивает риск более тяжёлого течения болезни. Вакцина также защищает от заражения коронавирусом легкие без признаков токсического воздействия.

Предыдущие испытания показали, что вакцины против этого типа вируса могут вызывать более тяжелое течение заболевания, если человек после вакцинации заражался.

Как писал NEWS.ru, клинические испытания препарата «Левилимаб» российской компании «Биокад» от коронавирусной инфекции пройдут в 11 медицинских центрах. Отмечается, что лекарство действует положительно на пациентов со средней и тяжёлой формами COVID-19.

Изначально этот препарат был разработан для лечения ревматоидного артрита. Однако «Левилимаб» доказал свою эффективность в рамках первой и второй фаз клинического исследования. Для подтверждения его эффективности против COVID-19 необходимо провести третью фазу.