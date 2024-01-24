«Бананы вкусные»: пенсионерка «заказала» сына киллеру и попала на видео МВД показало видео, на котором москвичка заказывает убийство сына подруги

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В Сети появилась видеозапись переговоров подруги пенсионерки, которая подозревается в подготовке заказного убийства сына в Москве, с исполнителем. На опубликованных Telegram-каналом «МВД МЕДИА» кадрах слышно, что кодовым словом о проделанной работе были «бананы».

Ничего не надо, позвонишь и скажешь: бананы вкусные, — сказала женщина.

Как ранее сообщила представитель МВД Ирина Волк, причиной преступления послужил имущественный конфликт между родственниками. Правоохранителям удалось предотвратить убийство, женщине отправили подставные фото якобы исполненного «заказа». Получив их, пенсионерка передала исполнителю 500 тысяч рублей — половину от обещанной суммы, после чего ее задержали полицейские. Согласно данным ведомства, собранные правоохранителями материалы дела переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

По информации Telegram-канала SHOT, задержанная 68-летняя пенсионерка живет в московском районе Выхино-Жулебино, она затаила обиду на 42-летнего сына, который работает помощником автослесаря. По данным канала, родственники не поделили сбережения и квартиру, в которой проживала мать. Женщине и ее подруге, которая помогала в организации преступления, грозит по 10 лет колонии, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.