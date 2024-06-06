Опубликованы новые кадры с раненным силовиками киллером

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Оперативные службы в районе Матвеевской улицы на месте задержания подозреваемого в убийстве мужчины

Telegram-канал SHOT опубликовал новые кадры раненного силовиками киллера, который застрелил 34-летнего Константина Балишанского утром 6 июня в Москве. На видеозаписи видно, как злоумышленника грузят в машину скорой помощи. По данным канала, 35-летний стрелок госпитализирован в тяжелом состоянии.

Также канал разместил кадры погони силовиков за киллером. На видео удалось заснять перестрелку преступника с правоохранителями на Аминьевском шоссе.

Telegram-канал Mash сообщил, что убийца произвел не менее 15 выстрелов в сторону полиции. По данным канала, оперативникам удалось ранить и задержать мужчину, когда тот перезаряжал автомат. Источники в окружении жертвы рассказали каналу, что жителя Москвы, предварительно, мог застрелить его коллега. По данным канала, мотивом преступления стала ревность.

Адвокат Вадим Багатурия отметил, что расстрелявшему Андрея Балишанского грозит до 25 лет лишения свободы. Эксперт подчеркнул, что мужчине вряд ли назначат пожизненное наказание. По словам адвоката, дело будет рассматриваться судом присяжных, в связи с чем возможна такая часть вердикта как снисхождение.