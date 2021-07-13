Опубликованы кадры задержания иркутянина, грозившего выбросить в окно сына

Телеканал «360» опубликовал видео задержания жителя Иркутска, угрожавшего выбросить в окно ребёнка. На кадрах видно, как спасатели и полицейские находятся у дверей квартиры мужчины, пытаясь вести с ним переговоры.

Также на видео запечатлено, как сотрудники СОБРа надевают на иркутянина наручники. На вопрос силовиков, хочет ли он что-нибудь сказать, мужчина заявил, что просит прощения у своего сына.

Ранее стало известно, что 34-летний мужчина вместе с ребёнком выбрался на внешнюю часть балкона и угрожает выбросить малыша. С россиянином больше двух часов вели переговоры и наконец задержали.

Поначалу Терeнтьева уговаривали спуститься представители полиции, позже к делу подключили друга мужчины и его жену. Женщина поднялась к соседям и говорила с супругом с соседнего балкона. Примечательно, что накануне Терeнтьев избил её, и россиянка подала заявление в правоохранительные органы, но пообещала мужу отозвать его, если тот образумится.