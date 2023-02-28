Опубликованы кадры взрывов на базе «Роснефти» в Туапсе

Фото: vk.com/mchs23

Очевидцы запечатлели момент взрыва на базе «Роснефти» в Туапсе, сообщает Telegram-канал SHOT. На видео снята яркая вспышка и столб огня, а также слышно грохот и вой сирен.

По данным пресс-службы МЧС Кубани, сообщение о возгорании поступило в 02:15. Спустя 15 минут его удалось локализовать на площади 200 квадратных метров, а в 03:00 — полностью потушить.

Telegram-канал Baza писал, что нефтебазу в Туапсе атаковали беспилотники с взрывчаткой. По информации канала, они повредили здание бойлерной, начался пожар. Минобороны информацию не комментировало.

По словам очевидца, он услышал громкие звуки, затем ему показалось, что началось землетрясение. Перед взрывом он слышал шум беспилотников. Кроме того, он утверждает, что пожар тушили в течение нескольких часов.