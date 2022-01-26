Опубликованы кадры смога под Красноярском, снятые с дрона

Снятое с высоты птичьего полёта видео смога в городе Минусинске Красноярского края выложили местные жители. На кадрах видно, что город и окрестности затянуты бурой дымкой. Люди не выходят на улицу, опасаясь отравления смогом от угольного дыма, поскольку, согласно данным специалистов, предельно допустимый уровень концентраций бензапирена в городе превысил норму в 80 раз.

Проблема смога в Минусинске существует несколько лет. Жители регулярно устраивают акции, но ситуация пока не изменилась. Как ранее отмечали СМИ, в регион для расследования приехала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. По её словам, причиной загрязнения могло быть печное отопление, за что местные жители раскритиковали главу ведомства.

Ранее сообщалось, что на одну из акций жителей города отреагировали в Кремле. Школьники записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, где рассказали, что не могут гулять во время действия в городе режима «чёрного неба». Они подчеркнули, что из-за смога страдают от кашля и аллергий, им также недоступны обычные зимние игры, так как снег чёрный от сажи.