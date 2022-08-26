Опубликованы кадры с рисующим картине глаза охранником Ельцин Центра

Фото: theartnewspaper.ru

В Екатеринбургском суде показали видео, на котором охранник Ельцин Центра Александр Васильев портит картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры», его опубликовал Telegram-канал «Подъем». На кадрах видно, как мужчина ручкой пририсовывает глаза одной из фигур на полотне.

Об инциденте стало известно 8 февраля. Реставрационный совет Третьяковской галереи оценил ущерб в 250 тысяч рублей. Васильев заявил, что испортить картину его попросили подростки, введшие мужчину в заблуждение. Якобы девочки попросили его пририсовать глаза на картине, заявив, что это работа школьницы и её можно «исправить».

Автор полотна Анна Лепорская училась на отделении живописной культуры Государственного института художественной культуры, которое возглавлял Малевич. Картина «Три фигуры» была привезена в Екатеринбург на выставку «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства».

Ранее адвокат Васильева Алексей Бушмаков назвал судебное разбирательство «показательным», заявив, что суд отказал в рассмотрении дела в особом порядке, чтобы другие «видели, что так делать нельзя».