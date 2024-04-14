Опубликованы кадры с похорон Ширвиндта на Новодевичьем кладбище

Фото: NEWS.ru

Появились кадры с похорон актера Александра Ширвиндта на Новодевичьем кладбище. Церемония проходит в узком кругу коллег и родных, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Отмечается, что на похороны пришли экс-министр культуры Михаил Швыдкой, режиссер Сергей Газаров, актеры Геннадий Хазанов, Ирина Купченко, Федор Добронравов и другие известные артисты. Прах Ширвиндта упокоится рядом с могилами Василия Ланового и Галины Волчек.

Мы не сможем его заменить, но сможем продолжить дело, которому он отдал всю свою жизнь. Театр будет всегда с Александром Анатольевичем, а Александр Анатольевич будет всегда с нами. Театр все сделает для семьи Александра Анатольевича, и семья должна знать, что Театр сатиры — это их дом и не существует вопросов, которые театр не решит, — заявил на похоронах Газаров.

Ранее сообщалось, что гримерная Ширвиндта в Театре сатиры не станет его мемориальной комнатой из-за ее расположения и маленького размера. Об этом сказала его коллега по сцене народная артистка России Алена Яковлева. Кроме того, в этой комнате также гримируется актер Максим Аверин. Яковлева призналась, что хотела бы, чтобы гримерные почивших артистов Театра сатиры могли стать их мемориальными комнатами, поскольку считает их личности уникальными и незабываемыми. В числе таких артистов она назвала Ольгу Аросеву, Анатолия Папанова и Веру Васильеву.