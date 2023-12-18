Опубликованы кадры с новым российским смартфоном В Москве представили российский смартфон «Р-ФОН»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве прошла презентация нового российского смартфона, который получил название «Р-ФОН». Выпуском девайса занимается компания «Рутек», передает корреспондент NEWS.ru. Предполагается, что розничная стоимость смартфона не превысит 40 тысяч рублей.

«Р-ФОН» оснащен AMOLED-дисплеем с диагональю 6,7 дюйма и разрешением 1080×2412 пикселей. Особенностью этого дисплея стала поддержка частоты обновления изображения в 120 Гц, что обеспечивает плавное и реалистичное отображение. «Р-ФОН» получил аккумулятор емкостью 5000 mAh с поддержкой 18-ваттной зарядки. Разъем Jack 3,5 мм позволит пользователям подключать к телефону проводные наушники.

«Р-ФОН» также имеет слот на две сим-карты. Задняя панель стеклянная. ОС «РОСА Мобайл», на которой работает гаджет, основана на базе Linux. Она будет напоминать пользователям iOS и Android одновременно. Как ожидается, в продаже «Р-ФОН» появится в 2024 году, но для корпоративного сектора и госзаказчиков гаджет станет доступен уже в 2023 году. Производить смартфоны будут в московском Зеленограде.

В октябре СМИ писали, что «Р-ФОН» оказался копией бангладешского смартфона Symphony Helio 80. Разработчики схожесть отрицали.