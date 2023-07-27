Опубликованы кадры эвакуации людей из полыхающего Ми-8

Фото: МЧС РФ

Telegram-канал «112» опубликовал видео эвакуации людей из горящего вертолета Ми-8. На кадрах видны пострадавшие, которые пытаются выбраться из кабины. Те, ко может идти, отбегают на максимальное расстояние от вертолета.

Авария произошла в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района Алтайского края. Вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании «Алтай авиа», совершал коммерческий полет по маршруту Карасук — Ак-Кем — Тюнгур. При заходе на посадку он задел электрические провода, упал и загорелся. На месте происшествия работают спасатели.

По предварительным данным, на борту находились 16 человек — 13 пассажиров и три члена экипажа. Из них шестеро погибли, еще семеро получили травмы. Состояние троих пострадавших оценивается как крайне тяжелое — они получили ожоги 90% тела.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело, на место происшествия выехали криминалисты Восточного межрегионального следственного управления на транспорте для установления обстоятельств аварии.