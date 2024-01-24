Опубликованы имена членов экипажа разбившегося Ил-76 Baza опубликовала имена членов экипажа разбившегося Ил-76

Фото: UAC/Global Look Press

Telegram-канал Baza опубликовал список членов экипажа военного самолета Ил-76, который разбился в Белгородской области. По данным канала, на борту находились командир корабля Беззубкин С. и его помощник Чмирев В.

Как сообщает Baza, в списке также значились штурман Высокин А., бортрадист Саблинский И., борттехник Житинев С. и бортинженер Пилуев А. По данным канала, помимо шести членов экипажа, в самолете находились 65 военнопленных ВСУ и три сопровождающих. По сведениям Минобороны России, все они погибли.

Ранее депутат Госдумы, член рабочей группы по вопросам СВО Яна Лантратова призвала посмертно наградить членов экипажа самолета Ил-76. Парламентарий обратилась с таким предложением к министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Лантратова обратила внимание на сообщения СМИ о том, что после попадания украинских ракет летчики Ил-76 развернули борт от населенного пункта. Депутат подчеркнула, что таким образом пилоты пытались избежать жертв среди мирного населения.

Тем временем Генеральный штаб ВСУ после крушения российского военно-транспортного самолета в Белгородской области опубликовал на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) пост, в котором заявил, что продолжит принимать меры по уничтожению российских средств доставки в зону СВО. Прямого подтверждения причастности к авиакатастрофе в сообщении украинского военного командования нет.