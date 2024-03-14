Опубликованы фото последствий обстрела ЗАЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Появились кадры последствий обстрела Запорожской атомной электростанции со стороны Вооруженных сил Украины. Кадры публикует ТАСС. Противник сбросил взрывное устройство в пяти метрах от баков с дизельным топливом.

Ранее в пресс-служба объекта со ссылкой на директора ЗАЭС Юрия Черничука уточнили, что если бы взрывчатка попала в топливохранилище, то последствия были бы печальные. Представители ЗАЭС назвали подобные атаки недопустимыми. Там отметили, что это подчеркивают и в МАГАТЭ.

2 марта эксперты Международного агентства по атомной энергии заявили, что слышали в среду взрыв недалеко от Запорожской АЭС. После хлопка последовала стрельба близ объекта или на нем, рассказали в МАГАТЭ. Эксперты подчеркнули, что вызвались осмотреть район. Однако им отказали, пояснив, что на месте нет никаких повреждений, кроме того, «район находится вне контроля станции».

В феврале запорожская АЭС осталась без питания от последней резервной внешней линии электропередачи. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что внешняя электроэнергия используется на объекте для охлаждения шести атомных реакторов и других функций, и эта ситуация «вновь подрывает хрупкую ядерную надежность и ситуацию с безопасностью на объекте».