Опубликованы фото погибших при теракте в «Крокусе»

На 9-й день после теракта в «Крокус Сити Холле» у концертного зала прошла панихида по погибшим. NEWS.ru собрал фотографии россиян, жизни которых унесла страшная трагедия.

Среди погибших оказались помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер, ее опознал ее супруг, 25-летний певец Максим Вербенин, супруги Павел и Ирина Окишевы, которые приехали в Москву из Кирова, чтобы отпраздновать 35-летие Павла, сотрудница Центробанка Татьяна Пихновская, преподаватель в Институте кино и телевидения (ГИТР) Ирина Фирсова, семья из ДНР Светлана Бондарь и ее дочь Наталья, добровольцы «ЛизаАлерт» Татьяна Абдулова и Олег Павловский, крымчанин Сергей Лаптев.

Также в списке погибших значатся тренер по айкибудо Ярослав Содрицов, который находился в «Крокусе» вместе с супругой, сыном и дочкой, все они погибли. Научный сотрудник в ИКИ и в ГЕОХИ, депутат Моссовета и президент Всероссийской Ассоциации Ездового Спорта Вадим Громов, 35-летние Екатерина и Павел Дорофеевы из Сергиева Посада, у них остались двое детей, преподавательница московской школы Светлана Шкундин, обладательница титула «Мисс Тверь-2001» Екатерина Новоселова, майор милиции в отставке Алексей Тверитин, уроженка Свердловска Виктория Ладейщикова, 38-летняя Екатерина Попова и жительница Таганрога Виктория Ченгаева.

По последним данным, в результате теракта в «Крокусе» пострадал 551 человек, из них 144 погибли.

Инженер-строитель Олег Уколов, которому удалось выжить во время теракта, рассказал, как помог группе людей спастись из небольшого помещения, которое наполнялось дымом. По его словам, он услышал, как один из террористов начал перезаряжать оружие, в этот момент Уколов сказал своему другу, что пора уходить.