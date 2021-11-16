Опубликованы фото нового капсульного вагона для поездов дальнего следования

ОАО «РЖД» представило на ВДНХ макет концепта капсульного вагона для поездов дальнего следования. Главная особенность нового вагона — это 56 индивидуальных мест-капсул, которые расположены вдоль центрального прохода, пишет «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Из-за особого размещения мест этот концепт назвали «ёлочкой». Места расположены по диагонали к проходу — по 28 сверху и снизу. Этот вагон стал третьим после модульного и капсульного в серии проектов замены традиционного плацкарта.

В макете представлены два варианта пространства. Речь идёт о персональной капсуле, которая отделена стенкой и шторкой от общего коридора и ориентирована на пассажиров, путешествующих в одиночку. Второй вариант — это открытое купе для семей с детьми и больших компаний.

Новые пассажирские места предусматривают индивидуальное пространство с увеличенным на 15 сантиметров спальным местом, столиком, настенным карманом, USB-розетками и выключателями света, багажным отсеком, отдельной душевой кабиной, двумя санузлами и вендинговой зоной.

Ранее российский путешественник рассказал, что провёл три дня в поезде на самом нелюбимом у россиян месте — боковушке в плацкарте у туалета. Мужчина ехал из Москвы в Элисту в новом фирменном вагоне, поэтому не почувствовал никаких неприятных запахов благодаря новейшей системе вентиляции. По его словам, единственная проблема, с которой он столкнулся, стала хлопающая дверь. Но её компенсировали такие бонусы, как индивидуальный светильник у кровати и USB-разъём для зарядки телефона.