Опубликовано видео с похорон Уткина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Появилось видео похорон телевизионного комментатора и спортивного журналиста Василия Уткина от корреспондента NEWS.ru. Уткин скончался 19 марта на 53-м году жизни.

На кадрах видно, как много народу пришло проводить журналиста в последний путь. Присутствующие по очереди бросали землю в яму с гробом, прощаясь с Уткиным, многие плакали.

Ранее сообщалось о прощании с комментатором. Траурную церемонию посетили президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, экс-президент московского клуба «Спартак» Андрей Червиченко, бывшие футболисты Никита Баженов, Дмитрий Хохлов, Евгений Ловчев. Проститься с комментатором также пришел экс-игрок сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов.

Проститься с Уткиным пришел актер Камиль Ларин из «Квартета И», с которым он снимался в фильме «День выборов». Артист назвал комментатора гениальным человеком, прекрасным другом и неординарной личностью. По словам Ларина, Уткин никогда ни перед кем не пресмыкался и был резонером.

В течение трех дней перед смертью Уткин страдал сильной одышкой. Комментатор жаловался на это врачам скорой помощи, которые приехали к нему на вызов.