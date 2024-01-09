Опубликовано видео с поджигателями дверей квартиры журналиста Татаренкова Задержанные по обвинению в поджоге двери журналиста Татаренкова признали вину

Фото: vk.com/trobarbarossa

Трофим Татаренков

Поджигатели двери квартиры журналиста Трофима Татаренкова в Санкт-Петербурге признались в содеянном. Пресс-служба МВД опубликовала видео с их признаниями. Установлено, что двое подозреваемых ранее уже были судимы по статьям о грабеже.

Полицейские установили, что злоумышленники принесли с собой три автомобильные покрышки, положили их возле входа в одну из квартир, подожгли, а затем скрылись, — сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Установлено, что сообщники действовали по указанию кураторов за денежное вознаграждение.

7 января злоумышленники обложили вход в жилище шинами, досками и бросили бутылку с зажигательной смесью. По словам журналиста, в момент поджога в квартире никого не было, однако горел свет, что было видно с улицы. Татаренков утверждает, что за случившимся стоят кураторы с Украины. Журналист работает в команде проекта «Изолента Live». В числе его коллег такие персоны, как Юлия Витязева, Тигран Кеосаян, Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин и другие.