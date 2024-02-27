Опубликовано видео разгрома солдат ВСУ после провала контратаки Военэскперт Рожин показал кадры разгрома ВСУ при попытке провести контратаку

Фото: МО Украины

Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале показал кадры разгрома солдат ВСУ в ходе контратаки. По его словам, противник после утраты опорного пункта пошел в атаку, однако в ходе попытки сблизиться враг был уничтожен.

По данным эксперта, действие на видео происходит под Часовым Яром.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что группа штурмовой роты 98 дивизии ВДВ при поддержке с воздуха дронов со сбросами произвела зачистку опорного пункта, где ВСУ пытались оказать сопротивление. По данным канала, опорный пункт перешел под контроль российских сил. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих за все время специальной военной операции. По его словам, ВСУ ежедневно теряют более 800 военных и 120 единиц различного вооружения.

Он отметил, что в результате решительных и активных действий военнослужащих РФ боевой потенциал ВСУ снижается. После краха контрнаступления военное командование Украины пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта, добавил он.