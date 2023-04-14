Опубликовано видео попадания снайперской пули в каску вагнеровца

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Корреспондент РИА Новости заснял на видео момент попадания пули украинского снайпера в каску бойца ЧВК «Вагнер» в Артемовске. Показано, как раздается громкий щелчок, после чего солдат едва не падает на спину. Тканевые крепления на его каске лопаются и отлетают назад, а сам боец быстро прячется за частично разрушенную бетонную стену.

Счастливый человек! Давай отходи. Живой? — спросил у него сослуживец.

Ранее сообщалось, что российский снайпер, используя 12-миллиметровую снайперскую винтовку, убил украинского корректировщика огня и снайпера на Херсонском фронте. Об этом рассказал офицер передового добровольческого батальона «Сокол» с позывным Бык. По его словам, снайперский комплекс 6С8 (12,7 мм) способен поражать противника на дистанции до 1,5 километра.

В России успешно прошел заводские испытания дистанционно управляемый снайперский комплекс «Робоснайпер». Тактико-технические характеристики роботизированной снайперской винтовки пока не раскрываются.