Опубликовано видео попадания дрона-камикадзе в окоп ВСУ «Военкоры Русской Весны» показали видео попадания боевого дрона в окоп ВСУ

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео попадания беспилотника в окоп Вооруженных сил Украины. Позиции ВСУ на Запорожском направлении атаковал дрон-камикадзе 42-й гвардейской мотострелковой дивизии

На видео показано, как дрон сначала кружит над целью, а потом быстро падает буквально на голову украинским военным.

Ранее Telegram-канал опубликовал кадры уничтожения украинских танков под Донецком. По информации канала, вражеская техника была уничтожена при помощи дрона-камикадзе проекта «Рой возмездия» под управлением операторов 1-й Славянской бригады 1-го Донецкого армейского корпуса.

Обозреватель американского издания 19FortyFive Майя Карлин выразила мнение, что дроны-камикадзе стали предпочтительным видом оружия для России из-за их смертоносности. По ее словам, эти БПЛА используются для подавления контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что количество закупаемого оружия и техники увеличилось в 2023 году более чем в пять раз. По его словам, с марта 2022-го этот показатель вырос в 1,8 раза. В частности, он отметил, что поставки в армию беспилотников типа «Орлан» увеличились в 53 раза.