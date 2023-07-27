Опубликовано видео крушения Ми-8 в Тюнгуре

Фото: МЧС РФ

Telegram-канал Mash опубликовал видео крушения вертолета Ми-8 в населенном пункте Тюнгур в Алтае. На кадрах видно, как борт заходит на посадку, однако начинает снова набирать высоту и задевает хвостовой частью столб линии электропередачи.

В итоге вертолет заваливается на бок, поднимая клубы пыли, на него падают провода и борт загорается.

По предварительным данным, к крушению вертолета могла привести ошибка, допущенная пилотами при посадке. Командиром экипажа вертолета был 52- летний Вячеслав Демихов, который ранее помогал МЧС с выявлением и тушением лесных пожаров на вертолете Robinson R66.

Вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании «Алтай авиа», разбился в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района. Он совершал коммерческий полет по маршруту Карасук — Ак-Кем — Тюнгур.

По данным МЧС, на борту воздушного судна находились 13 человек, из которых шестеро погибли, а остальные получили травмы. Состояние троих пострадавших оценивается как крайне тяжелое — они получили ожоги 90% тела.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.