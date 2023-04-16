Опубликовано видео избиения мужчиной мальчика со щенком в лифте Мужчина в Екатеринбурге избил в лифте 13-летнего мальчика и его щенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге местный житель избил 13-летнего мальчика и его щенка, сообщает портал E1.ru и публикует видео инцидента, произошедшего в лифте многоэтажного дома. Собака подростка проявила интерес к другому псу, которого увидела в открывшемся в лифте, но хозяин того животного принялся избивать чужую собаку. Когда мальчик взял своего питомца на руки, сосед по дому начал избивать и ребенка. Пока закрытый лифт продолжил движение, мужчина угрожал подростку, а перед выходом из кабины сфотографировал его. Отец пострадавшего обратился в заявлением в полицию.

Мой сын заходил в лифт со своей собакой, в котором был сосед, тоже с псом. Собаки проявили друг к другу интерес, это не понравилось мужчине, и он начал избивать и собаку, и моего сына, угрожая расправой. Сняли побои, у сына ушиб руки. А еще шок и боязнь, — говорит отец пострадавшего.

Родитель отметил, что он пытался поговорить с обидчиком, но тот ответил ему грубостью и распылил в лицо перцовый баллончик.

Ранее в Башкирии местная жительница написала заявление на своего соседа, который зарубил лопатой ее пса породы хаски. Мужчина утверждает, что собака забежала в его двор и убила курицу. Труп собаки он положил в пакет и выбросил в канаву.