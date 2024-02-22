Опубликовано видео российского детского протеза руки в виде птицы Ростех выпустил детский протез руки в виде тукана с ярким клювом

Фото: rostec

Компания «Металлист» выпустила детский протез в виде птицы тукана с ярким клювом, передает пресс-служба Ростеха. Производитель отмечают, что девайс будет не только красивым, но и функциональным.

Нам удалось учесть все потребности маленьких пациентов и совместить в одной конструкции функциональность и привлекательность. В итоге получилась эргономичная модель весом всего 88 граммов. Наш протез похож на игрушку. Конструкция выполнена в виде тукана с ярким клювом. Надеемся, что протез станет для детей незаменимым помощником, — сообщили в Ростехе.

Протез используется для активного захвата, удержания предметов и выполнения различных движений с участием мелкой моторики. Клюв сжимается при сгибании в локте. Длинна изделия — чуть больше 10 см, а ширина — 3,5 см. В дальнейшем МПО «Металлист» планирует разнообразить внешний вид насадок и выпускать детские протезы в виде популярных персонажей.

Ранее олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, лишившийся конечностей из-за пневмонии, рассказал, что после установки протезов дети стали называть его Папа Робот-3000. Сын также спросил фигуриста, можно ли сделать так, чтобы голова отца крутилась на 360 градусов.