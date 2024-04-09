Опубликовано последнее видео найденного мертвым певца Кунгурова

Фото: Антон Кардашов/Агентство «Москва»

Евгений Кунгуров

В Сети появилось последнее видео заслуженного артиста России, бывшего участника шоу «Голос» Евгения Кунгурова, которого накануне обнаружили мертвым в центре Москвы. Ролик оперный певец опубликовал в конце марта на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) в честь 10-летия воссоединения Крыма с РФ. На видео артист призвал поклонников любить свою Родину и беречь то, что создавалось поколениями.

Звоните чаще друг другу, любите своих родителей, любите свою Родину, потому что здесь мы выросли, здесь похоронены наши предки. И все будет замечательно, если мы будем беречь все вместе то, что создано поколениями, — говорит Кунгуров в обращении к подписчикам.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что тело Кунгурова обнаружили около дома на Зоологической улице. По его данным, незадолго до смерти артист говорил жене, что хочет покончить жизнь самоубийством. Известно, что 40-летний певец наблюдался у психиатра в платной клинике. Согласно сведениям СМИ, Кунгуров переживал непростые отношения со второй женой. Супруги собирались развестись, и артист находился в депрессивном состоянии перед смертью.