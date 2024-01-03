Опубликовано новое видео с малышкой-пандой Катюшей из Московского зоопарка

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Маленькая панда из Московского зоопарка, которую назвали Катюшей, осваивает новые игрушки. Новое видео с бамбуковым медвежонком, родившимся четыре месяца назад, опубликовало издание KP.RU.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что в голосовании за имя для малышки-панды из столичного зоопарка приняли участие более 380 тысяч человек. Из 10 предложенных вариантов изначально лидировали три имени — Мо Мо, Маша и Катюша. Однако большинством голосов (29%) победила Катюша.

Ранее сообщалось, что капибары Кузьма и Малая из Московского зоопарка стали родителями в третий раз. Зверята появились на свет 15 декабря. Первого детеныша отправили в прошлом году в Екатеринбург, остальные пока остаются вместе с семьей и привыкают к взрослой пище.

По словам работников зоопарка, беременность капибары длилась пять месяцев, что соответствует норме. Особых вмешательств в процесс не потребовалось, поскольку эти животные достаточно самостоятельны при вынашивании потомства. На период беременности самке только увеличили рацион питания. Роды прошли без проблем при участии специалистов.