Опубликовано фото украинского паспорта угнавшего Ми-8 Кузьминова Mash показал фото украинского паспорта пилота-перебежчика Кузьминова

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Telegram-канал Mash опубликовал фотографию украинского паспорта пилота-перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего самолет Ми-8. При этом в документе значится имя Игоря Шевченко.

Mash пишет, что псевдоним летчика не вымышлен. Игорь Шевченко, родившийся 15 сентября 1990-го в Донецке, был ополченцем ДНР, но погиб в 2014 году. Предполагается, что украинские боевики забрали его документы, чтобы позже при необходимости присвоить его личные данные.

Поддельный паспорт Кузьминову выдали 22 сентября 2023 года, через полтора месяца после бегства на Украину. В октябре он уехал в Испанию. Местные власти сейчас ожидают результатов биометрической экспертизы, которую запросили как в России, так и на Украине.

Ранее отец Кузьминова заявлял, что сына могли «убрать». При этом он предположил, что за этим может стоять украинская сторона. Отец перебежчика подчеркнул, что предателей не уважает ни одна сторона конфликта.

В августе 2023 года Кузьминов угнал вертолет Ми-8 для его передачи Вооруженным силам Украины. Он, вероятно, расправился с двумя членами экипажа — бортовым техником Никитой Кирьяновым и штурманом Хушбахтом Турсуновым.