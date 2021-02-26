Опубликовано фото удостоверения Юлии Навальной с немецким гражданством

https://static.news.ru/photo/eb86f1f6-781c-11eb-9f3b-96000091f725_660.jpg Юлия Навальная Фото: facebook.com/yulia.navalnaya

Дизайнер Артемий Лебедев опубликовал фото предположительно удостоверения личности Юлии Навальной с немецким гражданством.

Документ выдан в 2019 году. О чём это говорит мне? О том, что нашему главному фельетонисту, как любому политику или священнику, как любому двуличному лицемеру, не чужды земные заботы — слава, деньги, обеспеченная старость в тихой гавани, — сообщил Лебедев в Telegram.

Между тем руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков заявил, что появившееся в Сети фото удостоверения является фейком.

Конечно, это фейк. Вы же сами это видите. Там фотка из журнала «Афиша», — сказал он в разговоре с «МБХ медиа».

22 февраля стало известно, что жена оппозиционера Алексея Навального Юлия вернулась в Москву из Германии. Женщина вернулась в Россию без детей. Навальная не стала общаться с людьми, которые представились журналистами.

Ранее Юлия Навальная отбыла из московского аэропорта Домодедово рейсом во Франкфурт-на-Майне. При этом её адвокат Светлана Давыдова не смогла подтвердить или опровергнуть эти данные. Адвокат Навального Вадим Кобзев, который защищал его на заседании по делу «Ив Роше», также заявил, что у него нет информации о выезде жены подзащитного за пределы России. Позже немецкое издание Spiegel подтвердило прилёт Навальной. Официального подтверждения от самой Навальной или её представителей не поступало.

18 января в России был арестован её муж Алексей, который возвращался из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления нервно-паралитическим боевым веществом «Новичок». В результате московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Политику заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии, писал NEWS.ru.