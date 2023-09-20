Опубликовано фото убитой горем Пахмутовой на прощании с Добронравовым

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Александра Пахмутова

Вдова поэта-песенника Николая Добронравова Александра Пахмутова сквозь слезы поблагодарила журналистов за то, что они пришли на церемонию прощания. На фотографиях, сделанных на похоронах лауреата Государственной премии СССР корреспондентом NEWS.ru, видно, как вдову ведут с церемонии под руки. Отмечается, что на ней не было лица.

Спасибо, что пришли. Спасибо, — обратилась к журналистам Пахмутова.

На церемонии прощания с Добронравовым было много людей, неравнодушных к его творчеству. После ее окончания они проводили машину с телом поэта криками «Браво!» и «Спасибо!», а также аплодисментами. Похоронят Николая Добронравова на Новодевичьем кладбище в Москве.

Певица Зара, также присутствовавшая на церемонии прощания, ранее заявила NEWS.ru, что состояние Пахмутовой вызывает у нее серьезное беспокойство. Она подчеркнула, что супруги прошли весь жизненный путь как «одно целое». Сейчас же вдова вынуждена оставаться совсем одна. Вместе с тем исполнительница отметила, что после ухода Добронравова из жизни его песни останутся в памяти россиян.

Николай Добронравов скончался в Москве 17 сентября на 95-м году жизни. Он долгое время страдал от тяжелой болезни. Поэт широко известен стихами к таким хитам, как «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Орлята учатся летать», «Трус не играет в хоккей» и «Команда молодости нашей».