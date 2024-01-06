Опубликовано фото рэпера Vacio на втором суде после «голой» вечеринки Появилось фото рэпера Vacio в Лефортовском суде Москвы

Фото: t.me/moscowcourts

Рэпер Vacio (Николай Васильев)

Рэпера Vacio (Николай Васильев) вновь арестовали после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, сообщила пресс-служба столичных судов. Артисту назначили 10 суток ареста сразу после того, как он отбыл 15 суток по первому административному делу.

Суд постановил признать Васильева Н.М. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство; действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка) и назначил наказание в виде административного ареста на 10 суток, — рассказали в Лефортовском районном суде Москвы.

Показано фото рэпера на заседании суда. На снимке Васильев сидит столом с опущенной головой.

Ранее журналисты обыскались рэпера, который должен был освободиться еще вечером 5 января, но так и не объявился на публике. Васильев не выходил на связь с близкими, так как у него разрядился телефон, как пояснили правоохранители.

В конце декабря рэпер появился на «голой» вечеринке Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» в одном носке, надетом на член, и кроссовках. Впоследствии Vacio арестовали на 15 суток по административной статье о мелком хулиганстве. Суд также назначил артисту штраф в 200 тысяч рублей. Музыкант пытался обжаловать штраф, но апелляцию отклонили. В ходе заседания он рассказал, что подарил тот самый аксессуар модного дома Balenciaga понравившейся девушке.