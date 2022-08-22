Baza показала фото подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной Baza опубликовала фото украинки Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Сотрудники Росгвардии на месте происшествия, где была убита журналист и политолог Дарья Дугина (Платонова), на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Одинцовском городском округе.

Telegram-канал Baza опубликовал фото украинки Натальи Вовк, причастной по версии ФСБ России к убийству журналистки Дарьи Дугиной — дочери политолога и философа Александра Дугина. Ранее спецслужбы РФ объявили о раскрытии преступления. Также в Сети появился снимок удостоверения женщины, которая якобы входила в националистический украинский полк «Азов» (террористическая организация, деятельность в России запрещена). SHOT при этом ссылается на некий реестр российских хакеров. Официального подтверждения этой информации нет.

По данным ФСБ, подозреваемая прибыла в Россию в июле этого года вместе со своей 12-летней дочерью. Они арендовали квартиру в том же доме в Москве, где жила Дугина. Перед убийством они следили за ней на машине Mini Cooper и трижды меняли номерные знаки на транспортном средстве. Отмечается, что были использованы номера ДНР, Казахстана и Украины.

Как сообщает Telegram-канал Mash, пользователь Даниил Шабан выставлял автомобиль на продажу на украинских сайтах, но позже объявление было удалено. Официально эта информация не подтверждалась.

{{widget-content-111305}}

По версии силовиков, в день убийства Вовк вместе с дочерью приехала на фестиваль «Традиция», на парковке которого и заложила взрывное устройство под автомобиль погибшей, а после управляемого подрыва они сразу же покинули Россию. По информации ФСБ, в данный момент подозреваемые скрываются в Эстонии. На территорию соседнего государства они попали через Псков.

Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда на полном ходу сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Транспортное средство моментально охватило пламя, оно вылетело с трассы и врезалось в придорожную постройку. Предварительно, мощность бомбы составила около 400 граммов в тротиловом эквиваленте.