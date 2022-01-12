Опубликованы фото модернизированного по поручению Путина Ту-160

Госкорпорация «Ростех» показала фото полёта модернизированного по поручению президента России Владимира Путина стратегического ракетоносца Ту-160М. Во время полёта экипаж летчиков-испытателей выполнил маневры для проверки устойчивости и управляемости самолета в воздухе, сообщается в пресс-релизе компании.

Ту-160М взлетел с аэродрома Казанского авиационного завода — филиала «Туполев». Полёт проходил на высоте 600 м и длился около получаса.

uacrussia.ru

В рамках выполнения программы по государственному контракту между Минпромторгом России и «Туполев» в сжатые сроки полностью оцифрована конструкторская документация на самолёт Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера самолёта, сформирована новая кооперация из передовых предприятий промышленности в области металлургии, авиастроения, машиностроения и приборостроения, — говорится в сообщении госкорпрации.

Ту-160 — самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла. Ту-160М — это модернизированный вариант самолетов Ту-160, программа их воспроизводства была развернута по решению Путина. Самолёт сохранил внешний облик предшественника, но был создан на совершенно новой технологической базе с использованием цифровых технологий.

Ранее сообщалось, что российские стратегические бомбардировщики Ту-160М и Ту-95М вооружат неядерным боеприпасом под названием «изделие 506». Это маленькая сверхточная крылатая ракета, способная поражать цели практически любой сложности с расстояния в тысячи километров. Автором разработки выступило конструкторское бюро «Радуга», входящее в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).