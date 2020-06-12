Опубликована статистика по смертности в РФ с января по апрель 2020 года

Росстат опубликовал статистику по смертности за I квартал 2020 года. Из неё следует, что с января по апрель число умерших россиян сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Так, за первые четыре месяца 2019 году в России умерло 626,7 тысячи человек. Ведомство отдельно привело данные за апрель по смертности, связанной с коронавирусной инфекцией. COVID-19 стал основной причиной смерти 1660 человек, в том числе у 1270 человек вирус идентифицирован, у 390 человек — не идентифицирован.
Ранее власти Москвы объяснили, чем вызваны расхождения данных департамента здравоохранения и сайта стопкоронавирус.рф по смертности от COVID-19. Это связано с тем, что мэрия передаёт федеральному штабу оперативные данные, известные на конкретные сутки, позже они уточняются, так как диагноз в ряде случаев устанавливает только вскрытие, писал NEWS.ru.
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