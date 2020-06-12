Опубликована статистика по смертности в РФ с января по апрель 2020 года

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В апреле количество браков в России сократилось на 40%, а количество разводов — почти на 75%. Браков в этом период было в 2,5 раза больше, чем разводов, сообщил глава федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павел Малков.

В целом по стране в апреле их количество значительно снизилось. В этом апреле было зарегистрировано 33 787 браков, а в прошлом году в апреле было 56 818 браков, — сказал...