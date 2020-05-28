Общество

Опубликована карта с графиком прогулок в Москве

18:47, 28 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные власти опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. Карту разместили на официальном сайте мэра столицы.

Спланировать прогулку можно с помощью карты. Кликните на интересующий дом или вбейте адрес в строку поиска. График прогулок будет также доступен в подъездах жилых домов и почтовых ящиках, — говорится в инструкции.

21 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений. В рамках этого шага возобновили работу некоторые многофункциональные центры государственных услуг (МФЦ) и службы каршеринга.

А 27 мая режим самоизоляции решили продлить до 14 июня. Об этом рассказал градоначальник. Горожане должны продолжать соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим. Местные власти считают, что пока рано открывать музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы.

С 1 июня начнётся второй этап смягчения ограничений.

Как писал NEWS.ru, Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum определили районы Москвы с максимальной вероятностью заражения коронавирусом. Самый высокий порог эпидемиологической опасности зафиксирован в Зябликово (2,57 балла), Братеево (2,40) и Бирюлёво Западное (2,38).

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