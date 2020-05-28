Опубликована карта с графиком прогулок в Москве

https://static.news.ru/photo/c7172fbe-a0fb-11ea-89be-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Столичные власти опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. Карту разместили на официальном сайте мэра столицы.
Спланировать прогулку можно с помощью карты. Кликните на интересующий дом или вбейте адрес в строку поиска. График прогулок будет также доступен в подъездах жилых домов и почтовых ящиках, — говорится в инструкции.
21 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений. В рамках этого шага возобновили работу некоторые многофункциональные центры государственных услуг (МФЦ) и службы каршеринга.
А 27 мая режим самоизоляции решили продлить до 14 июня. Об этом рассказал градоначальник. Горожане должны продолжать соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим. Местные власти считают, что пока рано открывать музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы.
С 1 июня начнётся второй этап смягчения ограничений.
Как писал NEWS.ru, Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum определили районы Москвы с максимальной вероятностью заражения коронавирусом. Самый высокий порог эпидемиологической опасности зафиксирован в Зябликово (2,57 балла), Братеево (2,40) и Бирюлёво Западное (2,38).