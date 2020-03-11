https://static.news.ru/photo/80729b4a-6378-11ea-bc76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Росстат сообщил, в каких регионах России официальные зарплаты работников выше одного миллиона рублей. Лидером стала Москва, здесь миллионную зарплату получают 6791 человек.

Второе место у Санкт-Петербурга (910 человек), третью строчку занимает Московская область (650 человек). Также в десятку вошли: Сахалинская область (352), Тюменская область (311), Свердловская область (246), Ямало-Ненецкий автономный округ (159), Челябинская область (148), Красноярский край (121) и Камчатский край (108), пишет «Ридус».

В целом в 2019 году зарплату более миллиона рублей получали 11 287 человек, в 2018 таких работников было 6988 человек.

При этом, по данным статистики, зарплату менее 15 тысяч рублей в России получают 3 075 808 человек (11% от общей численности работников). Больше всего работников с такой зарплатой проживают в Краснодарском крае (126 960 человек), Ростовской области (121 871) и Саратовской области (99 239).

Ранее сообщалось, что в 2019 году самые высокие зарплаты в России получали сотрудники финансовой и страховой сфер. В среднем она у них составляла 102,99 тыс. рублей, писал NEWS.ru.