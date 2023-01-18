Опубликован список разбившихся на вертолете под Киевом

Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС

Бровары. Обломки на месте крушения вертолета рядом с жилым домом и детским садом

МВД Украины опубликовало в своем Telegram-канале список погибших при крушении вертолета в Броварах под Киевом. В перечень вошли десять человек. В ведомстве также сообщили о пострадавших и жертвах среди мирного населения, их количество не уточняется.

В МВД заявили, что погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, первый замминистра Евгений Енин, госсекретарь Юрий Лубкович, помощник главы МВД Татьяна Шутяк, начальник охраны Михаил Павлушко, а также старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента внутренней безопасности Андрей Маринченко. Среди жертв упомянуты три члена экипажа — пилот Константин Коваленко, инструктор Александр Василенко, бортовой механик Иван Касьянов, а также фотограф Николай Анацкий.

Также в результате этой ужасной трагедии погибли и получили травмы гражданские, среди которых есть дети, — говорится в сообщении.

Руководитель главного управления национальной полиции Харьковской области Владимир Тимошко заявил, что руководители МВД, погибшие в авиакатастрофе, летели в Харьков.

Вертолет упал 18 января вблизи детского сада. Украинские СМИ сообщили, что борт мог рухнуть, так как из-за тумана шел на низкой высоте и пилот не справился с управлением. По другой версии, вертолет был подбит украинской системой ПВО.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, в результате крушения вертолета погибло 17 человек, из них четыре ребенка и девять человек, находившихся на борту. Травмы получили 25 человек, в том числе 11 детей, все они госпитализированы.