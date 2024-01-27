Опубликован список артистов, которые пережили блокаду Ленинграда Фрейндлих, Резник и Лужина рассказали, как пережили блокаду Ленинграда

Фото: Любимов Андрей/Агентство «Москва»

Актриса Алиса Фрейндлих

Российские артисты, которые пережили блокаду Ленинграда, поделились тяжелыми воспоминаниями о тех трагических днях. Как говорится в материале NEWS.ru, будущая народная артистка СССР Алиса Фрейндлих была первоклассницей, когда началась блокада. Семья девочки выживала благодаря имевшимся запасам, а затем варила студень из столярного клея и ела его с горчицей.

В одном из интервью Фрейндлих рассказывала, как семья топила печь мебелью и книгами. По ее словам, «в буржуйке сгорело полное прижизненное собрание сочинений Льва Толстого». Кроме того, ее бабушку — потомственную немку по имени Шарлотта — отправили в Сибирь. При этом саму Фрейндлих записали как русскую, чтобы избежать аналогичной участи.

Ее, как потомственную немку, выслали из Ленинграда куда-то в Сибирь или в Казахстан. В эшелоне она умерла... Ей было «всего лишь» 68 лет. Я говорю «всего лишь», поскольку сейчас я значительно старше ее, — отмечала артистка.

В свою очередь народный артист России Илья Резник был совсем ребенком, когда началась блокада Ленинграда. В одном из интервью он вспомнил, как семья ходила в гости, где их угощали крапивным супом. По его словам, чтобы справиться с голодом, грызли дуранду — «такой жмых», который «невозможно разгрызть, но грызли».

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина отметила лишь второй день рождения, когда началась блокада. На глазах будущей артистки умирали от голода люди, в том числе ее сестра. Девочка также стала свидетельницей попыток мамы вылечить раненого отца.

Я выжила, сестренка умерла от голода. Папа был ранен, он умер от истощения. Его хоронить не на что было, мама зашила его в одеяло. <...> Дома мама под подушкой обнаружила кусочки хлеба, которые папе давала. Он не ел, чтобы отдать нам, — вспоминает артистка.

Ранее власти Германии по случаю 80-летия освобождения Ленинграда от блокады нацистской армии заявили, что полностью признают историческую ответственность за трагедию. Руководство ФРГ также подчеркнуло, что выступает за сохранение памяти об ужасных преступлениях, совершенных немецкими войсками во время Второй мировой войны.