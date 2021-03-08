Опубликован рейтинг городов с самыми вежливыми водителями

Пешеходы и автомобилисты из 16 российских городов оценили культуру поведения водителей на дорогах.
Лидерами городов с самыми вежливыми водителями стали Москва, Красноярск, Санкт-Петербург и Пермь. По пятибалльной шкале автолюбители Красноярска оценили культуру поведения на дорогах — на 3,6 балла. Пешеходы — на 3,1 балла. Столичные пешеходы дали такую же оценку, а автомобилисты культуру водителей оценили в 3,5 балла.
Третью строчку поделили Санкт-Петербург и Пермь. В этих городах водители оценили вежливость на дорогах на 3,5 балла, пешеходы — на 3 балла.
Самые бескультурные автомобилисты оказались в Новосибирске и Омске,
Ранее NEWS.ru писал, что россияне назвали профессии с неоправданно высоким доходом. Самой «дорогой» в зарплатном плане стала деятельность политиков. 79% россиян считают, что им слишком много платят. Ещё 61% опрошенных назвали переоценённым труд банкиров, 25% уверены, что много платят полицейским, а 14% россиян считают неоправданными доходы IT-специалистов.