Фото: Сергей Булкин/Global Look Press

Полный список рейсов, которыми летали заболевшие новым коронавирусом пассажиры, появился на на официальной странице оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в соцсети «Вконтакте».

Туристы, прилетевшие из Милана, Мюнхена, Кишинева, Вероны, Бергамо, Рима, Будапешта, Брюсселя, Парижа, обязаны пройти тест на коронавирус. В список попали авиарейсы, выполненные с середины февраля 2020 года по середину марта, передаёт «Москва 24».

На сегодняшний день в мире выявлено более 219 тыс. заражённых коронавирусом. От заболевания погибли 8,9 тыс. человек. Выздороветь удалось 84 тыс.

NEWS.ru писал ранее, что оперштаб опроверг слухи о комендантском часе в Москве из-за коронавируса. Такую меру не намерены вводить в ближайшее время.

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