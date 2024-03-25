Опубликован обновленный поименный список жертв теракта в «Крокусе» МЧС обнародовало обновленный список жертв теракта в «Крокусе» из 95 фамилий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске

МЧС России опубликовало обновленный список людей, которые стали жертвами теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», говорится в сообщении на сайте ведомства. В него вошли 95 человек, чьи личные данные были подтверждены судмедэкспертами.

Согласно информации министерства, список актуален на 20:00 мск и будет пополняться. На данный момент подтверждено, что при нападении на «Крокус» погибли 139 человек.

Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявляла, что в столичных медучреждениях после теракта в концертном зале на лечении находятся 92 человека, из них семь — в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 29 граждан оценивалось как тяжелое, среди них двое детей. По ее словам, как минимум 27 пострадавших уже были выписаны из больниц.

Кроме этого, подмосковный главк МЧС России сообщал, что последствия вспыхнувшего после теракта в «Крокус Сити Холле» пожара ликвидировали. Спасатели разобрали 90% обрушившихся конструкций в концертном зале, добавили в региональном ведомстве. Пожар в «Крокусе», распространившийся на площади почти 13 тысяч квадратных метров, тушили около суток.

25 марта Минздрав Подмосковья также опубликовал обновленный список пострадавших при теракте, в который вошли 119 фамилий. Из них 23 человека уже были выписаны из больниц, остальные 96 по-прежнему находятся в медучреждениях Москвы, области и федеральных центрах.