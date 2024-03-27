Опубликован новый список пострадавших при теракте в «Крокусе» Минздрав опубликовал обновленный список пострадавших при теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство здравоохранения Московской области опубликовало обновленный список пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». В перечне значатся 123 человека, в том числе шесть детей. В настоящее время в больницах остаются 83 пациента.

Согласно последней официальной информации, число пострадавших при теракте в Подмосковье достигло 360 человек. По данным центра медицины катастроф, среди раненых есть 11 детей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жители столицы пожертвовали около 20 млн рублей на помощь семьям погибших и пострадавшим при теракте. Денежные средства были перечислены в городские благотворительные фонды. Пожертвования со стороны бизнеса составили почти 215 млн рублей. Кроме этого, по словам Собянина, 7,7 тысячи человек сдали донорскую кровь в день после трагедии.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян ранее рассказала, что часть подростков, спасших людей во время теракта в «Крокус Сити Холле», отказались от подарков. По ее словам, некоторые из них перевели заработную плату в фонд помощи пострадавшим. Симоньян добавила, что вместе с мужем Тиграном Кеосаяном решила подарить каждому подростку по ноутбуку, корзине фруктов и поездке летом в Анапу с экскурсией в Горгиппию.