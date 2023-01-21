Опубликован момент ранения военкора Readovka Елсуковой

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Коллеги военного корреспондента Readovka Анастасии Елсуковой опубликовали видеоролик с моментом попадания по ней неопознанного объекта в Соледаре, который она запечатлела сама. На записи девушка говорит о идущем поблизости стрелковом бое, после чего в нее попадает пуля. Елсукова призналась, что старалась не выходить непосредственно к линии огня, однако это ее не спасло.

Когда мы дошли до станции «Соль», мы начали там работать, снимать здание станции, брать комментарии у бойцов. Я сняла несколько стендапов, взяла комментарии у ребят. Старалась не выходить на простреливаемую открытую местность, держалась здания. После я осталась в дверном проеме, хотела записать стендап. Хотела уже уходить, но тут меня цепануло, — поделилась военкор.

Авторы Readovka рассказали, что Елсукову уже прооперировали, сейчас она находится в реанимации. Левушка высказала желание поскорее вернуться на фронт.

Ранее Readovka сообщала, что Елсукова попала под обстрел при выполнении редакционного задания в Соледаре. По данным ее коллег, бойцы ЧВК «Вагнер» эвакуировали корреспондента с раздробленным коленом и ранением бедра в больницу в Первомайск, где ей и провели операцию. Как писала Readovka, Елсукова получила ранение непосредственно вблизи линии фронта, девушка попала под обстрел вместе с журналистами «Звезды» и Первого канала.

Позднее раненного военкора доставили авиацией «в одну из лучших московских клиник».