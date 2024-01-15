«Оптимизм в крови»: ученый объяснила влияние жизненной позиции на иммунитет Врач Идова: оптимисты отличаются повышенным содержанием иммунных клеток в крови

Количество иммунных клеток в крови у людей с оптимистичной жизненной позицией выше, чем у пессимистов, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» профессор кафедры физиологии Новосибирского государственного университета, главный научный сотрудник НИИ нейронаук и медицины Галина Идова. По ее словам, и положительные, и отрицательные эмоции оказывают лишь кратковременное влияние на иммунитет, но в целом поведение отражается на сопротивляемости организма болезням.

Страх, тревога, неприятные, негативные эмоции снижают содержание так называемых Т-хелперов — наиболее многочисленной популяции Т-лимфоцитов, <...> а также уменьшают активность естественных киллеров, которые вызывают гибель (лизис) опухолевых и инфицированных вирусами клеток, — пояснила эксперт.

При этом, как указала профессор, положительные эмоции вызывают противоположную картину, повышая уровень содержания в крови Т-лимфоцитов, которые помогают функционировать другим иммунным клеткам. Однако стрессовые ситуации оказывают более тяжелое воздействие на иммунитет оптимистов, нежели пессимистов. Как отметила Идова, люди, настроенные на то, что «все будет хорошо», воспринимают стресс как нечто ужасное, в то время как пессимисты, считающие, что «все будет плохо», видят, что события соответствуют их ожиданиям.

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