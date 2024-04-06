Опровергнуты популярные мифы о порче зрения Врач Укина опровергла миф о порче зрения из-за гаджетов и экранов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Многие убеждения насчет порчи зрения, широко распространенные в обществе, на самом деле являются мифами, рассказала врач-офтальмолог Анастасия Укина на форуме «Ученые против мифов». Одним из них является убеждение, что гаджеты и экраны вредят глазам. По словам Укиной, на деле люди страдают от так называемого синдрома «сухого глаза» и компьютерного зрительного синдрома, передает корреспондент NEWS.ru.

Как отметила офтальмолог, к симптомам данных недугов относятся ощущение сухости роговицы и зуда глаз, чувство жжения и «песка в глазах», а также светобоязнь, повышенное слезотечение, усталость, отек и покраснение век. Как утверждает Укина, хоть синдром и неприятен, он не является необратимым. Еще одним мифом врач назвала порчу зрения из-за работы с мелкими предметами и текстом. Она объяснила, что существует много болезней, связанных с глазами, однако перечисленные синдромы к ним не относятся.

Кроме того, Укина опровергла миф о порче зрения из-за синего излучения. Согласно гипотезе, оно вызывает повреждение клеток сетчатки. Однако на сегодняшний день нет достоверных данных, подтверждающих это. Врач также разоблачила утверждение, что при близорукости нельзя рожать и следует делать только кесарево сечение. Она напомнила, что в показаниях к данной операции не указана миопия.

Офтальмолог также опровергла миф, что чайные пакетики лечат глаза. По ее словам, на самом деле они не оказывают никакого лечебного эффекта и при появлении болезней следует использовать специализированные мази и капли по назначению врача.

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