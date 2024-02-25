Опровергнут один из главных мифов о похмелье и алкоголе NYP: опровергнут миф о вреде слабого алкоголя после крепких напитков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Команда немецких ученых из университета Виттен-Хердеке в Германии заявила о неверности устоявшегося мифа о том, что слабоалкогольные напитки не стоит употреблять после крепких, пишет New York Post. До этого считалось, что из-за такой манеры выпивать возникает сильное похмелье, однако оно появится в любом случае, если выпить больше нормы, резюмировали ученые.

Газета со ссылкой на исследование сообщает, что к данному открытию ученых привело наблюдение за 90 студентами. Добровольцев разделили на три группы: первая группа употребляла сначала пиво, а затем крепкий алкоголь, вторая группа выпивала напитки в обратном порядке. Третья группа употребляла либо только пиво, либо только вино. Спустя неделю группы менялись местами.

Ученые после каждого сеанса мониторили состояние студентов, а также учитывали объем выпитого алкоголя. Замеры велись по утрам, чтобы определить уровень похмелья и сопровождающих его симптомов недомогания. В итоге выяснилось, что смена порядка выпитых горячительных напитков практически никак не влияла на тяжесть похмелья. Ключевым фактором стала способность организма перерабатывать алкоголь.

Ранее сообщалось, что привычка мужчин сидеть с пивом у телевизора снижает уровень либидо и влияет на частоту смены настроения, а также на уровень тестостерона. Для нормализации уровня данного гормона следует отказаться от курения и алкоголя, а также наладить режим сна, заключили медики.