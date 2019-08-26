https://static.news.ru/photo/3053ac80-c8b9-11e9-b9f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Закрытые социологические исследования, проведённые для Кремля, показали, что рейтинг врио глав регионов перед выборами в сентябре 2019 года даёт им возможность одержать победу в первом туре. Но в нескольких субъектах могут возникнуть проблемы, способные повлиять на результат.

Наиболее низкая явка избирателей — на уровне 30–35% — ожидается в Мурманской, Волгоградской, Сахалинской, Вологодской областях, Санкт-Петербурге и Забайкальском крае. Наиболее высокие показатели — 60–65% — прогнозируются в Башкирии, говорится в материале РБК .

Прямые выборы губернаторов пройдут в 16 регионах. Из них в 13 руководители избираются на первый срок. Ещё в трёх субъектах — Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Крыму — глав изберёт заксобрание.

Ранее News.ru сообщал, что Центральная избирательная комиссия отменила заседание Научно-экспертного совета. В ходе дискуссии предполагалось обсудить ситуацию с выборами в Московскую городскую думу.

Как отметили в ЦИК, причиной отказа от круглого стола стало отсутствие кворума. Большинство экспертов и политологов, которые критиковали избирательные комиссии по вопросам регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы, «по различным причинам» не откликнулись на предложение провести открытую дискуссию.