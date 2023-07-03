Стало известно отношение россиян к возвращению западных брендов ВЦИОМ: большинство россиян нейтрально относятся к возвращению западных брендов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Больше половины россиян (54%) нейтрально относятся к возвращению западных брендов под другими названиями, свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в рамках спецпроекта с РИА Новости. Скорее положительно к возвращению западных брендов реагирует каждый пятый — 21%.

В числе тех, кто рад возвращению брендов, большинство составляют жители Москвы и Санкт-Петербурга (26%), городов-миллионников (26%), а также городов с населением до 950 тысяч человек (26%), меньшинство — жители сел (16%).

Среди тех, кто к возвращению брендов относится скорее отрицательно (18%), преобладают жители городов с населением от 100 тысяч до 500 тысяч человек (25%). Жители Москвы и Санкт-Петербурга в этой категории встречаются реже всего (9%).

Телефонный опрос был проведен 24 июня, в нем участвовали 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам, предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее президент России Владимир Путин призвал создавать всемирно известные торговые марки. На заседании форума «Сильные идеи для нового времени» он указал, что перед отечественными производителями открыты рынки стран ШОС и БРИКС. Важно помочь российским производителям раскрутить наши собственные торговые марки, которые будут узнаваемы в мире, добавил президент.