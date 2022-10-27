«Чужая жизнь интереснее»: креативный директор о подмене культуры в соцсетях Эксперт в сфере креативности Пожидаева объяснила подмену культуры желанием людей подглядывать

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Постов о культурной жизни Санкт-Петербурга в ленте новостей в настоящее время в разы меньше, чем того «информационного шума», создаваемого любителями сторис — 15‑секундных видеороликов в социальных сетях, посетовала эксперт в сфере креативности Ирина Пожидаева. Она связывает такие тенденции с тем, что людям «чужая жизнь интереснее». По ее мнению, подмена культурного досуга вызвана желанием подглядывать за другими людьми, сообщают СМИ.

Так, онлайн-­лекции одного из познавательных YouTube-каналов собирают всего по две тысячи человек, а число подписчиков блога, посвященного литературе, только недавно перевалило за 150 тысяч. Не сравнить с объемами просмотров видео лайфстайл-­блогеров, регулярно освещающих свою повседневную жизнь, и поп-исполнителей, которыми интересуется чуть ли не половина российских школьников, — говорит Пожидаева.

Она отметила, что культурой, чтобы она не казалась чем-то чужеродным, нужно жить. А начинается все именно в детстве. Так, если вытаскивать ребенка на то или иное мероприятие исключительно в конце четверти и только силами классного руководителя, то полученное им удовольствие от такого выхода в свет будет сомнительным, подчеркнула Пожидаева.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), культурный досуг россиян за последние 30 лет сильно изменился. Так, например, аудитория сократилась у книжных магазинов: если в 1992‑м туда заглядывало 37% опрошенных, то в 2022‑м их насчитывается уже 26%. При этом 75% россиян посещают библиотеки «реже чем раз в год», то есть практически никогда, тогда как 30 лет назад таких было 58%. Однако в театры по-прежнему ходит треть населения России (1992 год — 31%, 2022 год — 36%), а число посещений музеев и выставок и вовсе возросло в 1,5 раза.

12 октября председатель комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская провела расширенное совещание с профильными депутатами, руководителями учреждений культуры, представителями Минкульта, Министерства промышленности и торговли, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Счетной палаты. Речь на совещании, в частности, зашла об импортозамещении, убытках кинотеатров, качестве спектаклей в ведущих театрах страны, а также о финансировании культурных учреждений, расположенных на территориях, которые недавно вошли в состав РФ.