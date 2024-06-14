ВЦИОМ раскрыл отношение россиян к Путину ВЦИОМ: россияне стали больше доверять Путину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

ВЦИОМ составил рейтинги доверия российским политикам, отношения к партиям и оценки деятельности государственных институтов. Согласно сообщению на сайте института, президенту России Владимиру Путину доверяют 81,4% опрошенных, 78,7% россиян одобряют его работу.

Показатель одобрения деятельности Президента с 3 по 9 июня 2024 г. составил 78,7% (-0,4 п.п. за неделю). Уровни положительной оценки работы премьер-министра (Михаила Мишустина — NEWS.ru) и Правительства России за последнюю неделю составили 54,7% (-0,7 п.п. за неделю) и 53,2% (-0,4 п.п. за неделю) соответственно, — говорится в сообщении.

На прямой вопрос о доверии Путину ответили положительно 81,4% респондентов (+0,5 п.п. за неделю), Мишустину — 63,8% (+0,0 п.п. за неделю), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову — 30,3% (-0,3 п.п. за неделю), главе «Справедливой России — Патриоты — За правду» Сергею Миронову — 27,3% опрошенных (-0,3 п.п. за неделю), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 21,6% (+0,1 п.п. за неделю), главе партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 8,8% (+1,1 п.п. за неделю).

Уровень поддержки «Единой России» за неделю повысился 41,4% (+0,8 п.п.), ЛДПР — до 9,4% (+0,6 п.п.). Рейтинг поддержки КПРФ снизился до 8,7% (-0,5 п.п.), «Новые люди» — до 6,5% (-0,3 п.п.) и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — до 3,6% (-0,3 п.п. за неделю).

Ранее опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что около 72% россиян считают отношения РФ и Китая дружественными и добрососедскими. Это максимум за все время наблюдений.