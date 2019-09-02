В России стремительно увеличилось количество прослушиваний подкастов. С начала лета этот показатель вырос на 60%.
При этом слушатели хотят больше подкастов на тему психиатрии, реальных историй из жизни и детективных расследований. Также наши сограждане сетуют на нехватку записей про садоводство, культуру и историю. Об этом сообщила пресс-служба Яндекс.Музыки.
В любви к прослушиванию подкастов признались 69% опрошенных. В исследовании участвовали 1539 пользователей Яндекс.Музыки в возрасте от 18 до 60 лет из разных городов России.
Больше всего слушателей привлекает формат «кухонного разговора», а 20% сказали, что им нравится, когда ведущие и гости не стесняются в выражениях, — говорится в сообщении.
В топе самых популярных тем оказались саморазвитие, технологии и IT, кино, иностранные языки и лайфстайл. Слушатели отмечают, что им важна харизма ведущего и приглашённые гости.
Больше всего слушатели любят подкасты Владимира Познера, Юрия Дудя, Леонида Парфенова, Ивана Урганта, Антона Долина и Евгения Баженова (BadComedian).
Ранее стало известно, какой город, по мнению россиян, стал лучшим среди нестоличных городов для жизни, писал News.ru.