https://static.news.ru/photo/7a733090-cd6b-11e9-90f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В России стремительно увеличилось количество прослушиваний подкастов. С начала лета этот показатель вырос на 60%.

При этом слушатели хотят больше подкастов на тему психиатрии, реальных историй из жизни и детективных расследований. Также наши сограждане сетуют на нехватку записей про садоводство, культуру и историю. Об этом сообщила пресс-служба Яндекс.Музыки.

В любви к прослушиванию подкастов признались 69% опрошенных. В исследовании участвовали 1539 пользователей Яндекс.Музыки в возрасте от 18 до 60 лет из разных городов России.

Больше всего слушателей привлекает формат «кухонного разговора», а 20% сказали, что им нравится, когда ведущие и гости не стесняются в выражениях, — говорится в сообщении.

В топе самых популярных тем оказались саморазвитие, технологии и IT, кино, иностранные языки и лайфстайл. Слушатели отмечают, что им важна харизма ведущего и приглашённые гости.

Больше всего слушатели любят подкасты Владимира Познера, Юрия Дудя, Леонида Парфенова, Ивана Урганта, Антона Долина и Евгения Баженова (BadComedian).

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